Non solo bandiera blu: a Messina 41 km di spiagge balneabili VIDEO

Restano fuori 6 km in zona centro sud. "Dopo la bonifica, Maregrosso sarà la spiaggia del centro città"

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – 41 chilometri di spiaggia balneabili a Messina. “Il vero risultato è quello”, dichiara il sindaco di Messina, Federico Basile. “Bandiera blu è l’insieme di 32 criteri che ci hanno portato ad ottenere un vessillo importante da far sventolare oggi nella spiaggia di Capo Peloro”, aggiunge.

“Maregrosso diventerà spiaggia del centro città”

Restano fuori dalla balneabilità i 6,4 km di Maregrosso che vanno dal cavalcavia a Larderia. “È quello il tratto di spiaggia che i messinesi sognano: il mare in centro città”. È un progetto al quale l’amministrazione Basile e l’assessore Francesco Caminiti lavorano nutrendo buone speranze per il prossimo anno. Ovviamente il sogno del mare in centro città potrà realizzarsi solo dopo le prossime attività di campionamento e la successiva bonifica dell’area.

“Quest’anno nuovi campionamenti”

“Questi 6 chilometri sono stati decretati inquinati per legge e non per prelievi. Quest’anno avremo i nuovi campionamenti e contiamo per l’anno prossimo di riconsegnare alla cittadinanza un altro tratto di litorale da sempre negato”, aggiunge l’assessore Caminiti.

