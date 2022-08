Nubifragio flagella la zona di Tindari, Oliveri nuovamente allagata VIDEO - Tempostretto

Le immagini del nubifragio di ieri che si è abbattuto tra Tindari e la zona di Patti, allagamenti a Oliveri e Sant'Angelo di Brolo

OLIVERI – Per i residenti del centro a ridosso dei laghetti di Marinello è un evento tristemente solito. Gli allagamenti nel centro di Oliveri sono ormai la regola, con le piogge abbondanti. Anche ieri, con l’acquazzone, le vie del centro, soprattutto quelle a ridosso del lungomare, si sono trasformate in fiumi in piena. Nella zona sono caduti oltre 60 millimetri nella zona di Patti.

L’acqua è entrata nei locali e nei piano terra di alcune abitazioni, costringendo la gente che era fuori a cercare ripari di fortuna, nell’attesa dei soccorsi da parte dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile.

Duramente colpite anche Sant’Angelo di Brolo, dove sono caduti 134 millimetri in poco meno di tre ore, in particolare il quartiere San Michele, alcune zone di Patti, poi l’area del Mela, in particolare Olivarella.

