Nuovi agenti a Messina, su 98 solo 11 donne. “Selezione lunga e prove fisiche molto dure” VIDEO

La messinese Marylane Miceli è una delle poche ad avercela fatta: “Oggi si realizza il sogno di una vita”

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Fra i 98 nuovi agenti di Polizia municipale a Messina solo 11 donne. In realtà potrebbero diventare 13 perché altre due candidate sono in attesa di completare le selezioni.

“Oggi si realizza il sogno di una vita”, racconta la vincitrice Marylane Miceli. “Purtroppo le prove fisiche hanno tagliato molte donne ma sono qui oggi emozionata e felice di essere una delle poche ad avercela fatta”, ha continuato.

La 33enne messinese ha vinto anche il concorso a Catania ma ha scelto di rimanere a Messina. “Ho iniziato a lavorare come pendolare per 6 mesi, poi ho dato le dimissioni e oggi finalmente firmo nella mia città”.

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