Nuovi giochi e attrezzi per lo sport a Santa Lucia. La villetta riqualificata però resta al buio VIDEO

L'impianto di pubblica illuminazione c'è ma non funziona. "Unico spazio per far giocare i bambini e toglierli dalla strada"

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – La villetta Felicia Bartolotta è stata da poco riqualificata. Lo spazio oggi si presenta pulito, curato e circondato dalle palme. Ed è l’unico fruibile da bambini e ragazzi del villaggio di Santa Lucia. Alla fine del 2024, grazie al progetto Way di Messina social city, sono stati collocati degli attrezzi per fare sport all’aria aperta, in questa come in altre piazze della città. Inoltre sono stati posizionati dei nuovi giochi per i piccoli e sulla pavimentazione sono apparsi dei colorati giochi da cortile. Eppure nonostante il lavoro di riqualificazione, molto apprezzato dagli abitanti del paese, la villetta è rimasta al buio.

“L’impianto c’è ma non funziona”

“L’impianto di pubblica illuminazione c’è ma non è funzionante. La villa non è nuova esiste da una decina d’anni ma è sempre stata al buio”, racconta il consigliere della II Municipalità Salvatore Lanfranchi. “E’ un peccato perché lo spazio è bello ma senza la luce i bambini ad una certa ora sono costretti ad andare via e anche chi abita qui intorno non si sente al sicuro”, conclude Lanfranchi.

“L’unico spazio per far giocare bambini e ragazzi in sicurezza”

A darsi da fare per togliere i bambini dalla strada è anche un’associazione del territorio. “Questo è l’unico spazio in cui i piccoli possono giocare in sicurezza e i ragazzi fare sport”, dice il presidente di “Giovani generazioni future“, Salvatore Oteri. “Qualche mese fa un evento organizzato da Messina social city aveva radunato in questa villa circa 40 bambini ma poi al calare del sole purtroppo abbiamo dovuto sospendere la manifestazione”, conclude Oteri.