Parquet, illuminazione, copertura e canestri: il nuovo volto del PalaTracuzzi VIDEO

Per anni l'impianto sportivo ha patito le infiltrazioni d'acqua che hanno penalizzato il basket e il volley

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Lavori urgenti che non potevano più essere rimandati. Il PalaTracuzzi è stato finalmente riqualificato. Per anni l’impianto sportivo ha patito le infiltrazioni d’acqua penalizzando il basket e il volley in città. Dopo le piogge intense, infatti, si creavano avvallamenti nel parquet e pioveva dal tetto. Era diventato quasi impossibile giocare e diverse partite sono saltate. Le società sportive hanno fatto fatica ad arrivare a fine campionato. Ma ora potranno tirare un sospiro di sollievo perché il palazzetto è stato rimesso a nuovo.

Gli interventi di riqualificazione

La copertura da cui derivavano le infiltrazioni è stata sostituita, così come il parquet ormai irrecuperabile. E’ stato implementato l’impianto di illuminazione, sistemata la tribuna ospiti e nei prossimi giorni arriveranno dei nuovi canestri. Un ultimo intervento che riguarda l’efficientamento energetico e la sostituzione di alcune vetrate verrà ultimati a fine campionato.

A raccontare gli interventi di riqualificazione del PalaTracuzzi è l’assessore allo Sport del Comune di Messina, Massimo Finocchiaro.