 Parquet, illuminazione, copertura e canestri: il nuovo volto del PalaTracuzzi VIDEO

Parquet, illuminazione, copertura e canestri: il nuovo volto del PalaTracuzzi VIDEO

Silvia De Domenico

Parquet, illuminazione, copertura e canestri: il nuovo volto del PalaTracuzzi VIDEO

sabato 30 Agosto 2025 - 12:30

Per anni l'impianto sportivo ha patito le infiltrazioni d'acqua che hanno penalizzato il basket e il volley

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Lavori urgenti che non potevano più essere rimandati. Il PalaTracuzzi è stato finalmente riqualificato. Per anni l’impianto sportivo ha patito le infiltrazioni d’acqua penalizzando il basket e il volley in città. Dopo le piogge intense, infatti, si creavano avvallamenti nel parquet e pioveva dal tetto. Era diventato quasi impossibile giocare e diverse partite sono saltate. Le società sportive hanno fatto fatica ad arrivare a fine campionato. Ma ora potranno tirare un sospiro di sollievo perché il palazzetto è stato rimesso a nuovo.

PalaTracuzzi

Gli interventi di riqualificazione

La copertura da cui derivavano le infiltrazioni è stata sostituita, così come il parquet ormai irrecuperabile. E’ stato implementato l’impianto di illuminazione, sistemata la tribuna ospiti e nei prossimi giorni arriveranno dei nuovi canestri. Un ultimo intervento che riguarda l’efficientamento energetico e la sostituzione di alcune vetrate verrà ultimati a fine campionato.

PalaTracuzzi

A raccontare gli interventi di riqualificazione del PalaTracuzzi è l’assessore allo Sport del Comune di Messina, Massimo Finocchiaro.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Tra naufragi a Lampedusa, genocidi a Gaza e il gruppo “Mia moglie”
Schifani “Stimo Tardino, con Salvini non è successo nulla”. E su una eventuale ricandidatura: “Il mio lavoro ha bisogno di continuità”
Capo d’Orlando. Scovata una base di spaccio in un casolare abbandonato
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED