Orsetti e libri sensoriali ricavati da abiti dismessi: Mr Bear spiega riuso e riciclo ai bambini VIDEO - Tempostretto

I tessuti donati avranno nuova vita: "Da benefit non si butta via niente"

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Mr Bear è l’ultimo arrivato in casa Benefit. I vecchi abiti donati verranno ricamati e trasformati in orsetti e libri sensoriali, adatti anche a bambini con disturbo dello spettro autistico. I prototipi sono già stati visionati da esperti e psicologi e verranno certificati dal centro educativo “Educere”.

Anche i pezzi di stoffa più piccoli possono avere nuova vita

Sono interamente realizzati a mano, utilizzando tessuti che sarebbero andati a finire nell’indifferenziata. Ma come ricorda sempre la fondatrice Cristina Puglisi Rossitto “da Benefit non si butta via niente” e quindi anche i pezzi di stoffa più piccoli, le cerniere e i bottoni possono avere una nuova vita (qui l’hub in via San Cosimo).

Ecco i progetti con la Caritas diocesana e i corsi di cucito per gli utenti dell’università della terza età.