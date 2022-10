Parcheggi sulla via Consolare Pompea, "Progetto in fase avanzata" VIDEO - Tempostretto

Il vicesindaco Salvatore Mondello spiega: "La priorità è un'infrastruttura funzionale e sicura per tutti"

di Giuseppe Fontana, riprese e montaggio Silvia De Domenico



MESSINA – Sui parcheggi di Pace e Paradiso il Comune sta lavorando ormai da tempo. Lo conferma il vicensindaco e assessore alla viabilità Salvatore Mondello: “La settimana scorsa è stata ricca di incontri con i responsabili dell’attività, i funzionari della Città Metropolitana e nello specifico l’ingegnere Giovanni Lentini. Con lui abbiamo chiarito la questione e la progettazione è in fase avanzata. Nei prossimi giorni si provvederà alla parte diagnostica che serve per implementare il progetto e avere una risoluzione definitiva”.

Mondello: “Infrastruttura funzionale e sicura è priorità di tutti”

“Comprendiamo il disagio di residenti e commercianti – prosegue il vicesindaco – ma è altrettanto vero che tutto ciò che riguarda gli aspetti pubblici deve essere svolto in assoluta sicurezza e in questo momento non ci sono i requisiti minimi per garantire tranquillità sotto il profilo amministrativo e sotto quello reale, della sicurezza dei cittadini”. Mondello conclude: “Il problema non è economico, per questo tipo di attività ci sono risorse. Ma si tratta di completare nel più breve tempo possibile la progettualità, già in stato avanzato. Ritengo che in uno spazio compresso risolveremo questa questione, che è una priorità ma va affrontata sia secondo le normative sia secondo il buon senso. Possiamo dire di stare tranquilli e pazientare: sono dell’idea che avere un’infrastruttura sicura e funzionale sia la priorità di tutti”.