Piau approvato, Mondello: "Il progetto non è stato capito fino in fondo" VIDEO - Tempostretto

Il vicesindaco commenta il sì unanime in Consiglio ma si toglie un sassolino: "Polemiche su piccoli aspetti non fanno capire un piano così importante"

di Giuseppe Fontana, riprese e montaggio Matteo Arrigo



MESSINA – Il Piau è stato approvato mercoledì scorso dal Consiglio comunale. Si tratta del Piano innovativo in ambito urbano, con cui la città cambierà volto e più volte discusso tra commissioni e consigli dall’assessore alla mobilità e vicesindaco Salvatore Mondello. Quest’ultimo è soddisfatto, ma non fino in fondo: “Ho avuto l’impressione che non si sia capita la reale portata del progetto. Ci preoccupiamo di fare polemiche su questioni di piccolo cabotaggio e non riusciamo a comprendere che un piano di valenza territoriale così importante, che riguarda tutte le ex aree zir e zis di Messina, dalla Stazione centrale alla caserma Ainis, dove si vedrà tutto lo sviluppo futuro della città”.

Mondello: “Porteremo avanti il progetto con forza”

“Sono non soddisfatto, di più – prosegue Mondello – soprattutto perché in Consiglio ha avuto una condivisione così ampia da essere inaspettata. Hanno votato a favore 23 consiglieri su 23 presenti: significa che loro hanno capito la portata e la valenza del progetto e che tutti insieme lo porteremo avanti con forza”.

