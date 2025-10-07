Piazza Cairoli si prepara al Messina Street Food Fest VIDEO e FOTO

Inizia il montaggio delle 50 casette del gusto. L’evento dal 16 al 19 ottobre

MESSINA – Riparte il viaggio tra i sapori del Messina Street Food Fest. Piazza Cairoli inizia a trasformarsi ancora una volta nel grande villaggio del gusto. La VII edizione dell’evento si svolgerà dal 16 al 19 ottobre. Sono state già montate le 50 casette di legno in cui si potranno degustare specialità messinesi ma anche molte provenienti dalla Sicilia, dalla Calabria e da altre regioni d’Italia. La più lontana arriva dal Piemonte. Un viaggio fra i gusti golosi e decisi del cibo di strada.

Messina Street Food Fest: il via giovedì 16 ottobre

Dal pesce alla carne, agli sfizi per vegetariani o celiaci. Insomma anche quest’anno verranno soddisfatti tutti i gusti e tutte le tasche. Sono 11 le novità sia dolci che salate, selezionate fra decine e decine di nuove proposte. L’evento avrà inizio con l’inaugurazione delle 18 di giovedì 16 ottobre. Proseguirà poi tutti i giorni sia a pranzo che a cena, con l’orario continuato di domenica 19 ottobre e la chiusura dell’evento all’1.00.