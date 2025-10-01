Messina Street Food Fest, riparte il viaggio fra le 50 casette del gusto VIDEO

Sono 11 le nuove specialità dolci e salate. L'evento tornerà a Piazza Cairoli dal 16 al 19 ottobre

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Riparte il viaggio tra sapori, musica e spettacolo. Dal 16 al 19 ottobre Piazza Cairoli si trasformerà ancora una volta nel grande villaggio del gusto. Per questa VII edizione del Messina Street Food Fest saranno montate 50 casette di legno. Si potranno degustare specialità messinesi ma anche molte provenienti dalla Sicilia, dalla Calabria e da altre regioni d’Italia. La più lontana arriva dal Piemonte. Un viaggio fra i gusti golosi e decisi del cibo di strada. Dal pesce alla carne, agli sfizi per vegetariani o celiaci. Insomma anche quest’anno verranno soddisfatti tutti i gusti e tutte le tasche. Sono 11 le novità sia dolci che salate, selezionate fra decine e decine di nuove proposte.

50 peccati di gola fra grandi classici e new entry

Torneranno i grandi classici e fedelissimi del Messina Street Food Fest, come le sfogliatelle napoletane, i cannoli di Piana degli Albanesi, gli arrosticini abruzzesi e altri “best seller” amati dai messinesi. Ma sarà anche l’occasione per assaggiare delle new entry come l’hamburger di seppia di Oxtrica, il panino Ufo, lo Skibidi Boppy de La Matta, il panino col pesce stocco gourmet e tanti altri peccati di gola che verranno svelati nei prossimi giorni.

Cooking show solidali e intrattenimento

Insieme alle casette del gusto tornano gli show cooking solidali. Il ricavato delle cene e dei pranzi preparati dagli chef sarà devoluto a 4 associazioni o enti del terzo settore. A beneficiarne saranno il Cirs Casa Famiglia, la Mensa di Sant’Antonio, Croce Rossa Italiana e Abc – Amici dei bimbi in corsia. Ma nel weekend che va da giovedì 16 a domenica 19 ottobre non ci sarà solo cibo. Sono previsti diversi momenti di intrattenimento affidati alla compagnia Joculares, i cui artisti si esibiranno in performance per bambini e famiglie. Ma non mancheranno la musica dal vivo e i dj set tutte le sere.

La serata di presentazione a Villa Ida

La settima edizione dell’evento è stata presentata nella cornice di Villa Ida dall’amministratore di Eventivamente e ideatore della manifestazione, Alberto Palella, dal sindaco Federico Basile, dall’assessore ai Grandi eventi, Massimo Finocchiaro e dal presidente della Camera di Commercio, Ivo Blandina.

Alla serata erano presenti altri assessori del Comune di Messina, alcuni presidenti e consiglieri delle partecipate Atm, Messina Servizi e Amam. A fine conferenza stampa il comico messinese Danny Napoli ha strappato un sorriso al pubblico promuovendo il nuovo contest che sarà disponibile nei prossimi giorni sulle pagine social dell’evento. In palio i token per degustare gratis alcune specialità.

“Messina Street Food Fest è marketing territoriale”

“Il Messina Street Food Fest promuove il cibo di strada di qualità, rappresenta un momento di condivisione e di identità ma è anche un’azione di marketing territoriale. Un’occasione per promuovere le tradizioni e il patrimonio culturale messinese”, spiega il presidente di Confesercenti Alberto Palella.

“Negli stessi giorni a Messina anche il Sud Innovation Summit”

“Aggiungo che proprio in quei a Messina si svolgerà anche il Sud Innovation Summit che porterà in città moltissime persone provenienti da fuori. Due eventi molto diversi tra loro che però possono fare rete nell’ottica di promozione della città”, ha sottolineato il sindaco Basile.

L’evento avrà inizio con l’inaugurazione delle 18 di giovedì 16 ottobre. Proseguirà poi tutti i giorni sia a pranzo che a cena, con l’orario continuato di domenica 19 ottobre e la chiusura dell’evento all’1.00.