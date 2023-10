Piazza Duomo, il flash mob degli studenti del Seguenza incanta i turisti VIDEO - Tempostretto

Più di mille studenti hanno ballato e cantato i cori della scuola, sotto gli sguardi curiosi dei tanti croceristi in città

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Non si vedono tutti i giorni 1.300 studenti ballare e cantare a piazza Duomo. E’ stato un momento unico per il liceo “G. Seguenza” ma anche per i tanti turisti che si trovavano li in attesa di vedere lo spettacolo del Campanile del Duomo di Messina. Sotto i loro occhi incuriositi e le fotocamere dei cellulari puntati su di loro, si sono esibiti i ragazzi della scuola che quest’anno compie 100 anni e inizia così il calendario dei festeggiamenti.

Hanno disegnato con i loro corpi il nome Seguenza e il numero 100

Un flash mob che ha spiazzato tutti e fermato il tempo. Una decina di minuti in cui gli studenti si sono uniti per urlare alla città il loro senso di appartenenza alla scuola. In una delle coreografie i ragazzi hanno disegnato il numero 100 e il nome Seguenza con le braccia. Suggestive, poi, le immagini girate dall’altro grazie a un drone, con mille persone che si muovevano all’unisono fra la Cattedrale e la Fontana di Orione.

Gli allievi dell’indirizzo artistico-multimediale, sotto la guida del professore La Fauci, si sono messi alla prova riprendendo e fotografando tutto l’evento e poi a scuola si dedicheranno al lavoro di post-produzione e montaggio.

Presenti al flash mob tanti professori del liceo, la dirigente scolastica Lilia Leonardi e l’assessore alla Cultura e Turismo Enzo Caruso. “Anche questo è brand Messina“, ha detto Caruso, in piazza in veste di assessore e di professore orgoglioso dei suoi studenti. “Animare una piazza piena di turisti che hanno applaudito e assistito incuriositi è un momento che deve rendere orgogliosi tutti i cittadini”. Lo scorso anno, in occasione della Festa della musica a giugno (vedi qui l’evento), era accaduto qualcosa di molto simile e suggestivo con un concerto live della banda della Brigata Aosta.