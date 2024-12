Piazza Duomo in attesa di Clementino, “da ore qui per conquistare la prima fila” VIDEO

Il concerto ha rappresentato un momento di grande festa per i messinesi attirando visitatori da tutta Italia

MESSINA – Tanti fan in attesa per il concerto di Clementino a Piazza Duomo. Il cartellone natalizio con i 300 eventi promossi dal Comune nel territorio entra nel vivo. Alcuni spettatori provenivano da varie parti di Italia: “Noi veniamo da Napoli. La mia canzone preferita è quella dedicata a Pino Daniele. Siamo arrivati fin qui perché lo seguiamo da tanti anni, ovunque. E’ uno dei miei cantanti preferiti”.

Ma anche tanta attesa pur di prendere i posti in prima fila. Spiega una cittadina: “Lo aspettiamo dalle 15:30. Le canzoni di Clementino sono tutte belle perché sono storie di vita, non ne ho una preferita in particolare. Mi piacciono tutte. Lo seguiamo da tanto tempo; siamo stati a Crotone, Reggio e siamo di nuovi qui, tutta la famiglia”. Ad intrattenere la piazza prima dell’esibizione del rapper l’emergente cantante Stè che, con la sua splendida voce, ha incantato la folla con un mix di suoi brani e, alcune, tratte da grandi cantautori italiani quali Mina e Pino Daniele.

“Queste iniziative che abbiamo promosso per questo periodo natalizio promettono di trasformare le nostre piazze in un grande palcoscenico, capace di attrarre appassionati da ogni angolo d’Italia”, ha sottolineato il sindaco Federico Basile.

