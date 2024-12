Piazza Muricello, ecco i nuovi arredi per gli anziani che giocano a carte VIDEO

Un bel regalo di Natale da parte del Comune per i cittadini che ogni pomeriggio vivono questo spazio

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Largo la Corte Cailler, conosciuta anche come rotonda o piazza “Muricello”, proprio perché vicina all’omonimo mercato coperto. Sul marciapiede che conduce in via Palermo sono stati posizionati dei nuovi arredi. Due tavolini e otto sedute in cemento. Un bel regalo di Natale da parte dell’amministrazione Basile per i cittadini, prevalentemente anziani, che nelle ore pomeridiane giocano a carte all’aria aperta.

Un ampio marciapiede diventato luogo d’incontro per persone del quartiere che d’estate siedono all’ombra del grande albero, così come d’inverno quando fa più freddo. Per anni hanno giocato su tavolini di fortuna, creati anche con delle cassette della frutta, ma adesso avranno un appoggio solido su cui smistare le carte e trascorrere qualche ora in piazza in compagnia.