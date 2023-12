Pista ciclabile, il cantiere si "sposta": si lavora al Trocadero VIDEO - Tempostretto

In attesa di ripristinare il marciapiede nell'area di Salita Principe, si lavora nel tratto attualmente chiuso dopo il crollo di diversi anni fa

di Giuseppe Fontana, riprese e montaggio Silvia De Domenico



MESSINA – Il cantiere della pista ciclabile a Sant’Agata si “sposta” di qualche chilometro. Dopo la decisione di ripristinare tutto all’altezza di salita Principe, i lavori in quell’area sono fermi e la strada resta transennata e inutilizzabile. In attesa che si riparta con il cantiere principale, per tornare alla precedente pavimentazione e sistemare i sottoservizi, ci si è spostati lungo un altro tratto della pista ciclabile già esistente. Si tratta dell’area del Trocadero, uno dei punti nevralgici, crollato anni fa a ridosso della spiaggia.

Fino all’avvio del cantiere, la pista ciclabile subiva una brusca interruzione, riprendendo poi dall’altra parte dei campetti e continuando, in direzione nord, proprio fino a dove dovrebbe partire il prolungamento. Ricongiungere i due tratti è una priorità. In attesa del nuovo progetto per il prolungamento, che dovrebbe interessare l’area demaniale, sistemare ciò che già esiste permetterebbe un nuovo utilizzo della pista stessa.

