Pista ciclabile in via Garibaldi, la segnaletica non basta. Basile: "I cordoli arrivano" VIDEO - Tempostretto

La solita fila di auto in divieto di sosta impedisce ai ciclisti di utilizzarla

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – La comparsa della nuova segnaletica orizzontale aveva fatto dubitare alcuni cittadini sul posizionamento dei cordoli. Ma il sindaco Basile chiarisce subito: “Certo che arriveranno, è solo questione di tempo”. E aggiunge che già dal prossimo anno si lavorerà per la realizzazione di nuovi tratti di piste ciclabili in via Tommaso Cannizzaro e nella zona nord, da Ganzirri a Torre Faro.

Intanto in attesa che il materiale per comporre la cordolatura arrivi in città la pista della via Garibaldi, dal viale Boccetta alla via Cesare Battisti, continua ad essere inutilizzabile per i ciclisti a causa della solita fila di auto parcheggiate in divieto di sosta.