Pista ciclabile, iniziano i lavori per il nuovo tratto in via del Vespro VIDEO

Sarà a doppio senso e protetta dal cordolo. La pista collegherà la Stazione a via Tommaso Cannizzaro

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Nuovo cantiere in città. Da stamattina si lavora alla realizzazione di una nuova pista ciclabile in centro. Dopo aver completato il tratto di collegamento fra Stazione Centrale e Marittima i lavori si sono spostati in via del Vespro. Qui gli operai hanno scarificato l’asfalto dall’inizio della via, all’altezza della villetta Quasimodo fino al poliambulatorio dell’Asp.

Pista di collegamento fra Stazione e Tommaso Cannizzaro

La pista servirà a collegare il nuovo tratto vicino alla Stazione, appunto tramite via del Vespro, con la via Giordano Bruno bassa, poi via Solferino, un piccolo tratto di viale San Martino basso per ricongiungersi con quella già esistente in via Tommaso Cannizzaro. Sarà a doppio senso di marcia e delimitata da un cordolo, a differenza di quella da poco realizzata in via La Farina.

Verranno sacrificati una decina di parcheggi

Su questo lato di via del Vespro verranno sacrificati una decina di posti auto per far posto alla nuova pista. I lavori in corso serviranno a completare quell’anello di pista ciclabile di 5 km che consentirà di rendere ciclabile Messina da Villa Dante all’area Fiera.