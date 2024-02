Pista ciclabile, lavori finiti a Pace. Dopo il collaudo aprirà VIDEO

Nuovi marciapiedi, panchine e fioriere. Ultimata anche la ciclopedonale a Sant'Agata

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Tutto pronto per aprire il nuovo tratto di pista a Pace. La ciclabile che prima curvava alle spalle del Trocadero adesso passerà accanto alla via Consolare Pompea. Sono stati ultimati i lavori e dopo il collaudo potrà essere aperta ai ciclisti. La scorsa estate il cantiere era andato a rilento causando non pochi disagi a residenti e commercianti della zona.

Nuovi marciapiedi, panchine e fioriere

Sono stati completati i marciapiedi ai lati della pista e posizionate panchine e fioriere nuove. La segnaletica è già stata disegnata, insomma sembra sia tutto pronto per l’apertura al pubblico. “Si stanno facendo le ultime verifiche prima del collaudo”, spiega il vice sindaco Salvatore Mondello. La nuova striscia d’asfalto dovrebbe essere destinata ai parcheggi, ma questo è ancora in fase di valutazione da parte del dipartimento Viabilità.

A Sant’Agata pedoni e bici insieme

La nuova pista ciclopedonale Principe-Sant’Agata, invece, è già aperta al pubblico. La piazzetta in cui erano stati lasciati resti di cantiere è stata ripulita. Qui il percorso con le mattonelle di colore grigio, come indicato dalla segnaletica, è destinato alle biciclette, mentre quello bianco ai pedoni. In alcuni tratti però si incontrano degli ostacoli, come carrellati per la differenziata o motorini parcheggiati sulla pista, che costringono i passanti ad invadere la corsia dedicata alle bici.

