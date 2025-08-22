 Pistunina, "c'è la doccia ma anche la fogna a mare"

venerdì 22 Agosto 2025 - 09:00

La denuncia dell'ex consigliere Terranova. Nel frattempo, l'assessore Carreri e l'Amam annunciano "un piano di manutenzione della rete fognaria a Messina"

MESSINA – “Incredibile ma vero. La doccia, la postazione ecologica e il fiume di fogna che sversa a mare. Siamo a Pistunina, sbocco a mare di Vico Catena. Il problema dei liquami fognari qui esiste da sempre. Il sindaco e l’Amam si dovrebbero occupare con urgenza della risoluzione di questo grave problema igienico sanitario e di inquinamento ambientale. Ma il paradosso e la beffa ci viene dato dalla stessa amministrazione comunale che va a installare proprio lì il servizio di doccia e la postazione ecologica. Signor sindaco, ma è normale tutto ciò?”. Così l’ex consigliere Giampiero Terranova.

Proprio ieri l’assessore Nino Carreri e l’Amam hanno comunicato che “è in corso un piano di manutenzione e monitoraggio costante che interessa la rete fognaria, gli impianti di sollevamento e i torrenti cittadini. Gli interventi, programmati secondo una pianificazione puntuale, vengono eseguiti e rendicontati con regolarità. Attualmente l’azienda è impegnata in attività di pulizia delle condotte fognarie, manutenzione degli impianti di sollevamento distribuiti sul territorio comunale e verifiche sui torrenti”.

Gli interventi sulla rete fognaria a Messina

Interventi già completati

Pulizia condotte fognarie:

Via Circuito, Viale Cariddi e Granatari (Torre Faro)

San Saba

Villaggio Pace e Sant’Agata

Viale della Libertà

Manutenzione impianti di sollevamento:

Santa Cecilia

ATM

Lavori sui torrenti:

San Filippo

Zafferia

Larderia

Interventi in corso

• Lavori ai pompaggi di Carmine e Mili Canneto (nell’ambito del progetto FSC, in fase di completamento)

• Manutenzione impianto di sollevamento Zafferia

• Ultimazione lavori sul torrente Altolia

• Sostituzione di circa 700 metri di rete fognaria presso San Saba – Torrente Mella

• Riparazione di tratti fognari a Bordonaro, Vico Taro e Villaggio Aldisio (in programma per oggi)

• Nuove attività di pulizia nei tratti di Giampilieri Marina e Torre Faro, via Doria.

Continuano Amam e Carreri: “Come previsto dalla normativa vigente, le autorità competenti sono state tempestivamente informate e vengono costantemente aggiornate sull’andamento delle attività. Le informazioni sono inoltre condivise con le realtà interessate, in particolare per segnalare eventuali scarichi o temporanee interferenze con la normale operatività”.

