Gioveni: “Sversamento di liquami fognari in mare”. La replica di Amam e Carreri

Il capogruppo di FdI: "A Messina si nega l'evidenza". La partecipata e l'assessore: "In corso un piano di manutenzione della rete fognaria. Ecco dove"

MESSINA – “Possibile che Amam continui a negare o comunque ridimensionare l’evidenza degli sversamenti dei liquami fognari a mare nonostante dei video inequivocabili che ne dimostrano la gravità sotto il profilo ambientale?”. Il consigliere comunale Libero Gioveni, capogruppo di Fratelli d’Italia, dopo aver denunciato nei giorni scorsi la presenza di fogna alla foce del torrente Gazzi proveniente dai suoi affluenti Bordonaro e Nasari “per i quali l’assessore ai rapporti con Amam Carreri aveva dato rassicurazioni”, oggi replica con “due video dimostrativi in due distinti punti della costa cittadina, che certamente non lascerebbero spazio ad interpretazioni”.

“Nel primo caso si tratta – spiega Gioveni – della costa sotto il parcheggio Atm, tra la via Salandra e la via Bonsignore in cui sversano le fognature di via San Cosimo, via Vittorio Veneto e della stessa via Don Blasco (primo video). Anzi – prosegue il consigliere – da qui si spiegherebbe probabilmente anche il motivo degli allagamenti nella via Don Blasco ad ogni forte pioggia, con Amam che, a detta dello stesso progettista dell’arteria ingegnere Rizzo, non avrebbe mai risolto il problema, realizzando un impianto di sollevamento. Nel secondo caso invece – insiste l’esponente di FdI – si tratta del punto della costa di Contesse fra via del Carmine e viale Gazzi, sotto la caserma “Ainis” (secondo video). Ebbene – conclude Gioveni – Amam o lo stesso assessore Carreri intendono negare anche in questo caso l’evidenza anziché ammettere questa grave disfunzione e correre subito ai ripari? Facciano pure, ma è fin troppo evidente che i fatti e i video inchioderebbero a delle responsabilità per le quali certamente non si può sottacere”.

Da qui la replica dell’assessore ai Rapporti con Amam, Nino Carreri, e della stessa partecipata: “In merito alle dichiarazioni del consigliere comunale Libero Gioveni, si ritiene opportuno precisare, ancora una volta, quanto già ampiamente trattato e discusso anche in sede di Consiglio comunale. Amam e l’amministrazione comunale ribadiscono che è in corso un piano di manutenzione e monitoraggio costante che interessa la rete fognaria, gli impianti di sollevamento e i torrenti cittadini. Gli interventi, programmati secondo una pianificazione puntuale, vengono eseguiti e rendicontati con regolarità. Attualmente l’azienda è impegnata in attività di pulizia delle condotte fognarie, manutenzione degli impianti di sollevamento distribuiti sul territorio comunale e verifiche sui torrenti”.

Gli interventi sulla rete fognaria a Messina

Interventi già completati

Pulizia condotte fognarie:

Via Circuito, Viale Cariddi e Granatari (Torre Faro)

San Saba

Villaggio Pace e Sant’Agata

Viale della Libertà

Manutenzione impianti di sollevamento:

Santa Cecilia

ATM

Lavori sui torrenti:

San Filippo

Zafferia

Larderia

Interventi in corso

• Lavori ai pompaggi di Carmine e Mili Canneto (nell’ambito del progetto FSC, in fase di completamento)

• Manutenzione impianto di sollevamento Zafferia

• Ultimazione lavori sul torrente Altolia

• Sostituzione di circa 700 metri di rete fognaria presso San Saba – Torrente Mella

• Riparazione di tratti fognari a Bordonaro, Vico Taro e Villaggio Aldisio (in programma per oggi)

• Nuove attività di pulizia nei tratti di Giampilieri Marina e Torre Faro, via Doria.

Continuano Amam e Carreri: “Come previsto dalla normativa vigente, le autorità competenti sono state tempestivamente informate e vengono costantemente aggiornate sull’andamento delle attività. Le informazioni sono inoltre condivise con le realtà interessate, in particolare per segnalare eventuali scarichi o temporanee interferenze con la normale operatività”.

“Il Consiglio comunale – dichiara l’assessore – è già stato messo nelle condizioni di conoscere, con chiarezza e trasparenza, il quadro degli interventi in corso. Non è accettabile ripartire ogni volta da zero come se nulla fosse stato comunicato. Amam sta portando avanti un piano di manutenzione strutturato, che procede con continuità e serietà per dare risposte concrete alla città. Rispetto agli esposti presentati dal comitato 3S, che riportano in maniera generica presunti scarichi e possibili rischi, è evidente che per alcuni sia più semplice alimentare un nuovo “club della denuncia” piuttosto che confrontarsi con serietà sul lavoro in corso. Questa amministrazione non si farà intimidire: continueremo ad operare con responsabilità e trasparenza, portando avanti il piano di manutenzione avviato con Amam per garantire alla città interventi concreti e duraturi”, conclude Carreri.

