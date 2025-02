Policlinico di Messina. Da oggi posto fisso di Polizia nel nuovo Pronto Soccorso VIDEO

Sarà attivo di giorno dal lunedì al sabato. La domenica e nelle ore notturne la sorveglianza è affidata alle Volanti

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Un posto fisso di Polizia nel rinnovato Pronto Soccorso del Policlinico di Messina. E’ stato inaugurato oggi e sarà attivo di giorno dal lunedì al sabato. La domenica e nelle ore notturne la sorveglianza è affidata alle Volanti.

Al taglio del nastro il direttore generale del Policlinico, Giorgio Giulio Santonocito, la rettrice Giovanna Spatari, la prefetta Cosima Di Stani e il questore Annino Gargano.

“E’ un punto di riferimento essenziale di legalità e presenza dello Stato – ha detto il questore Gargano -, a fianco del personale medico e dell’utenza. Le vittime di reato, i familiari e gli accompagnatori possono trovare la migliore accoglienza per attività di prevenzione o di polizia giudiziaria”.

“La sicurezza delle persone che accedono al pronto soccorso, così come quella del nostro personale – evidenzia la rettrice Spatari – ha costituito una priorità nell’organizzazione e definizione di tutti i percorsi del nuovo Pronto soccorso. Poter contare su questo presidio della Polizia è un’ulteriore, importante, garanzia di tutela per i cittadini e per i lavoratori”.

“Un presidio per noi essenziale – aggiunge il direttore Santonocito – per garantire la sicurezza dei nostri pazienti e degli operatori e che può assumere anche una funzione deterrente per rasserenare gli animi e scoraggiare eventuali comportamenti aggressivi”.