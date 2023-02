Pon Metro, Basile punta su giovani ed efficientamento energetico VIDEO - Tempostretto

Ci sono anche cultura, aiuti alle imprese, il recupero delle aree collinari e la difesa del territorio. Sui tempi: "Puntiamo a firmare convenzione tra fine mese e inizio marzo"

di Giuseppe Fontana, riprese e montaggio Silvia De Domenico



MESSINA – Il sindaco Federico Basile ha presentato con tutta la giunta i 30 progetti da finanziare con i 222 milioni di euro del Pon Metro 2021-2027. Il primo cittadino ha tracciato un percorso di quanto si farà, ma solo dopo le firme con l’Agenzia di coesione che potrebbero arrivare entro le prossime due o tre settimane.

Basile: “Puntiamo molto sui giovani”

A spiegare cosa sarà fatto è proprio il sindaco: “Il filo conduttore è sicuramente quello di dare continuità alle azioni che sono state poste in essere in questi anni, lavorando su opere pubbliche e temi come efficientamento energetico, sempre più attuale vista la crisi energetica locale, nazionale e internazionale. Ma abbiamo puntato anche molto sui giovani, con investimenti per start up e incubatori di impresa come l’iHub, di cui vogliamo portare avanti il progetto. Abbiamo sistemi che devono creare una scelta ai ragazzi, quella di restare qui per portare avanti le loro idee. E ci sono anche progetti sul sociale”.

“Le tempistiche: speriamo di firmare la convenzione a breve”

“Le tempistiche? – prosegue Basile – Non sono dettate soltanto dalla nostra volontà. Speriamo di firmare la convenzione con l’Agenzia di coesione entro fine febbraio o inizio marzo. Queste somme entreranno nel bilancio di quest’anno, quindi stiamo aspettando per definire il documento contabile. Poi si partirà per le spese di progettazione e l’iter burocratico. Non ci sono progetti più importanti di altri ma tante cose interessanti. Sul turismo per esempio c’è la Casa di Antonello, su cui vogliamo puntare, per lanciare un brand che possa essere elemento importante d’attrazione. Ma pensiamo anche agli interventi al Gran Camposanto, lo stesso iHub. Vogliamo inoltre riprendere tutta l’area collinare per fare il paio col ragionamento dei giovani, i ragazzi devono riprendere il territorio in mano partendo anche da zone meno conosciuti”.

“Importante curare il territorio”

Il primo cittadino conclude: “E ancora: c’è l’efficientamento energetico, l’adeguamento sismico delle scuole. Ci sono tanti progetti. La difesa del suolo? Ha competenza regionale, abbiamo fatto anche sopralluoghi e anche qui ci sono misure previste. Le ultime mareggiate ci hanno fatto capire ancora una volta ciò che già sapevamo, che il nostro territorio va curato. Cerchiamo di lavorare tutti insieme per cercare di portare avanti risultati con tempi che però non dipendono solo dalla nostra volontà”.

