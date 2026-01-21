Ponte Schiavo, il ristorante La Vela distrutto nella notte VIDEO e FOTO

La mareggiata ha colpito le vetrate e il mare ha invaso la sala ricevimenti

di Silvia De Domenico



MESSINA – Come il Lido Zahir, a poche centinaia di metri anche il Ristorante La Vela è stato distrutto dalla mareggiata causata dal ciclone Harry. I gestori hanno raccontato che il locale ha retto fino al pomeriggio. Nella notte, però, è successo di tutto. Il mare ha distrutto le vetrate e il mare ha invaso le sale. I proprietari e i familiari già dalla mattinata di oggi stanno lavorando per cercare di rimuovere la sabbia. Ma le onde restano alte e non è semplice.

