 Ponte Schiavo, il ristorante La Vela distrutto nella notte VIDEO e FOTO

Silvia De Domenico

mercoledì 21 Gennaio 2026 - 11:30

La mareggiata ha colpito le vetrate e il mare ha invaso la sala ricevimenti

di Silvia De Domenico

MESSINA – Come il Lido Zahir, a poche centinaia di metri anche il Ristorante La Vela è stato distrutto dalla mareggiata causata dal ciclone Harry. I gestori hanno raccontato che il locale ha retto fino al pomeriggio. Nella notte, però, è successo di tutto. Il mare ha distrutto le vetrate e il mare ha invaso le sale. I proprietari e i familiari già dalla mattinata di oggi stanno lavorando per cercare di rimuovere la sabbia. Ma le onde restano alte e non è semplice.

Lido La Vela distrutto
Lido La Vela distrutto
Lido La Vela distrutto
Lido La Vela distrutto
Lido La Vela distrutto
Lido La Vela distrutto
Lido La Vela distrutto
Lido La Vela distrutto
Lido La Vela distrutto
Lido La Vela distrutto

