Quando la discarica è condominiale, la polizia municipale in azione VIDEO ESCLUSIVO - Tempostretto

Una notte a Messina con la squadra del reparto accertamenti illeciti ambientali

MESSINA. Prosegue il nostro racconto delle attività della Polizia municipale contro l’abbandono dei rifiuti. Le nostre videocamere hanno seguito per una sera la squadra del reparto accertamenti illeciti ambientali. Gli agenti, oltre all’opera di controllo e debellamento delle discariche abusive, si occupano anche di garantire il corretto conferimento dei rifiuti da parte dei condomini. A guidare questo viaggio notturno è l’ispettore Cosimo Petitto, che coordina la sezione ambientale con Giacomo Visalli.

Raggiungiamo un complesso abitativo in pieno centro cittadino, dove gli operatori di Messina Servizi hanno segnalato la presenza di carrellati nei quali non vengono differenziati i rifiuti in maniera conforme e seguendo il calendario previsto. Nel cortile si trovano una decina di cassonetti collettivi pieni oltre il limite. All’interno delle buste nessun segno di differenziazione, tutto è stato smaltito insieme: plastica, vetro, carta, ingombranti.

Una volta certificata l’infrazione, la polizia municipale notificherà all’amministratore di condominio l’illecito. L’amministratore avrà 24 ore di tempo per provvedere alla differenziazione e alla bonifica. Superato tale termine, in assenza di risposta, viene inflitta una multa a tutti gli inquilini dello stabile per discarica condominiale.

Amministrazione e polizia comunali, Messina Servizi e cittadini: una collaborazione necessaria

Questo nuovo video in esclusiva di Tempostretto racconta alcune fasi di un lavoro instancabile che nasce dalla necessaria sinergia tra amministrazione comunale, Messina Servizi, polizia municipale e cittadinanza. Con il comandante Stefano Blasco e il responsabile della Polizia specialistica commissario Giovanni Giardina, l’attività di controllo sul territorio è svolta dalla sezione ambientale coordinata come già evidenziato, dagli ispettori Petitto e Visalli. Fanno parte della squadra gli agenti Donato, Gullifa, Gullotta, La Cava, La Fauci, Leonardi, Luca, Marzo, Morale, Ricali e gli assistenti capo De Luca, Giordano, Irrera, Mantarro, Sturniolo, Tumore, Zuccaro.

