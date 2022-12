I rifiuti nel condominio. La precisazione: "Nessuna discarica e abbiamo provveduto" - Tempostretto

Riceviamo e pubblichiamo una nota dell'amministratore del condominio in cui è stato girato un nostro servizio video

MESSINA – Riceviamo e pubblichiamo una nota dell’amministratore del condominio (da noi non menzionato per rispetto nei confronti della privacy) in cui è stato girato il servizio “Quando la discarica è condominiale, la polizia municipale in azione VIDEO ESCLUSIVO“.

La precisazione

Con riferimento al vostro servizio apparso il 5 dicembre 2022, intitolato “Quando la discarica è condominiale, la polizia municipale in azione VIDEO ESCLUSIVO”, si rappresenta che nella notte tra il 4 e il 5 dicembre (quest’ultima data di pubblicazione dell’articolo) i contenitori in dotazione al condominio non presentavano alcuna criticità.

Il bollino di non conformità, infatti, era stato apposto diversi giorni prima, ma l’amministratore, venuto a conoscenza diretta dell’imminente e potenziale contestazione, senza attendere l’avviso della Polizia Municipale, si è immediatamente attivato per provvedere alla differenziazione, concordando l’intervento con una ditta specializzata e la stessa Messinaservizi, informando la predetta e la Polizia Municipale.

Ciò come previsto dal Regolamento Comunale che, all’art 22 (“Utenze Condominiali”), recita: “Se i rifiuti non saranno correttamente conferiti questi non saranno raccolti dal Gestore e su di essi sarà applicato un avviso di non conformità. … Qualora non si fosse provveduto alla ridifferenziazione del rifiuto non conforme ed al ripristino dei luoghi entro il termine di 24 ore, l’utenza cui è stato contestato l’errato conferimento (sia essa domestica singola, non domestica o condominiale nella persona dell’Amministratore di Condominio o del legale rappresentante) verrà segnalata agli uffici competenti per la contestazione della violazione delle disposizioni vigenti e l’applicazione delle sanzioni previste nel presente Regolamento”.

Posto che il video, girato in un cortile condominiale privato senza autorizzazione del soggetto legittimato a conferirla, si ritiene lesivo della dignità delle persone che vivono in quel condominio, anche per il tono sprezzante con il quale si è espresso l’intervistato e per i commenti in audio, la presente nota ha il fine di precisare le circostanze relative allo sviluppo dei fatti.