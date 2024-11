“Quei rifiuti a Cristo Re uno schiaffo a chi vuole Messina pulita” VIDEO

Così Messina Servizi commenta il video di Tempostretto, con il lancio della spazzatura dal belvedere

MESSINA – “Il video pubblicato da Tempostretto, che mostra un cittadino gettare rifiuti dal belvedere di Cristo Re, è uno schiaffo in pieno volto nei confronti di chi ogni giorno si impegna per garantire pulizia e decoro in città. Gli sforzi quotidiani messi in atto dall’amministrazione comunale, da Messinaservizi Bene Comune e da tutti i cittadini rispettosi delle regole, per mantenere la città pulita e decorosa e raggiungere l’obiettivo del 65% di raccolta differenziata, fondamentale per una città che vuole progredire e guardare al futuro, rischiano di essere vanificati da chi dimostra di non avere rispetto né per la città né per gli altri”. Così Messina Servizi in un post su Facebook.

Sottolinea ancora la partecipata con presidente (dimissionaria) Mariagrazia Interdonato: “Quanto immortalato in quelle immagini non è accettabile, così come non è accettabile che ci siano ancora cittadini che non vogliono adeguarsi al sistema della raccolta differenziata. Smaltire i rifiuti in modo corretto non è solo un obbligo ma un atto di responsabilità. L’abbandono dei rifiuti è reato penale. Chi ama la propria città, la rispetta. Sempre”.

