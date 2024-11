Un “signore” butta la sua spazzatura nell’area sottostante a Cristo Re VIDEO

L'evidenza lampante di come si comportano alcuni nostri concittadini che non ci pensano proprio a rispettare le regole

MESSINA – Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Guardando un signore anziano con 4 buste in mano piene di rifiuti, insospettito, l’osservo e ho visto questO”.

Nel video si vede un maleducato in azione, che getta la sua spazzatura nell’area sottostante a una balaustra in zona Cristo Re. È l’evidenza lampante di come si comportano alcuni nostri concittadini, che non ci pensano proprio a rispettare le regole per il corretto conferimento dei rifiuti. La loro azione si distingue per l’assoluta mancanza di rispetto verso il territorio in cui vivono e oltre a sporcare, creano intralci al lavoro ordinario di Messina Servizi e spese straordinarie di pulizia che vanno a carico di tutti i cittadini.