Riace. Lucano: “La regia politica di Salvini nella richiesta di sospensione” VIDEO

Per il sindaco di Riace ed europarlamentare di Avs, anche il processo Xenia è stato politico

RIACE – Il Consiglio comunale di Riace ha respinto la richiesta di decadenza del sindaco Mimmo Lucano, dopo che la Prefettura aveva avviato l’iter della sospensione come previsto dalla Legge Severino. Per l’europarlamentare dietro al provvedimento, come per il processo Xenia “c’è una precisa regia politica: il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, che è anche il segretario della lega, Matteo Salvini”.

Articoli correlati