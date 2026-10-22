 Riaprono Antiquarium e scavi di Palazzo Zanca. I due siti archeologici saranno gratuiti VIDEO

Riaprono Antiquarium e scavi di Palazzo Zanca. I due siti archeologici saranno gratuiti VIDEO

Silvia De Domenico

Riaprono Antiquarium e scavi di Palazzo Zanca. I due siti archeologici saranno gratuiti VIDEO

giovedì 22 Ottobre 2026 - 13:45

A guidare i turisti e le scolaresche nelle visite saranno i tirocinanti del Servizio Civile

Riaprono l’Antiquarium e gli scavi archeologici di Palazzo Zanca. I due siti d’interesse storico erano chiusi al pubblico da diversi anni. Oggi la riapertura alla presenza del sindaco di Messina, Federico Basile, e degli assessori Enzo Caruso e Stellò Vadalà.

“I due siti archeologici saranno visitabili gratuitamente tutti i giorni dalle 9 alle 12.30 e nei promeriggi di martedì e giovedì”, spiega l’assessore Caruso.

A guidare gli amministratori nella prima visita la funzionaria della Soprintendenza ai Beni Culturali, Elvira D’Amico. La stessa che ha formato i tirocinanti del Servizio civile nazionale che faranno da guida ai turisti e alle scolaresche nelle visite.

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antiquarium servizio civile
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