Rifiuti sulla Panoramica, l'intervento di Messina Servizi VIDEO - Tempostretto

Un lavoro di pulizia dai rifiuti dal 21 agosto

MESSINA – La Panoramica bonificata. E ci si augura che l’intervento non sia inficiato in pochi tempo da chi alimenta le discariche a cielo aperto. Dal 21 agosto, la Panoramica dello Stretto, dalla Galleria Bosurgi a Granatari, è sottoposta a un lavoro di pulizia dai rifiuti. Il tutto in collaborazione fra Comune e Città metropolitana, con l’intervento della società Messina Servizi Bene Comune.

Di conseguenza, sono previste delle temporanee riduzioni di corsie lungo i tratti di strada lato monte e lato mare.

Articoli correlati