Rione Taormina, le 31 famiglie hanno visto i nuovi alloggi. “In 12 hanno accettato” VIDEO

Altri hanno chiesto una pausa di riflessione. "Per chi rifiuta deciderò come procedere insieme al sindaco e Arisme"

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Per tutta la settimana scorsa e l’inizio di questa le 31 famiglie del Rione Taormina hanno avuto l’opportunità di vedere gli alloggi a loro destinati. Dopo la lettera di protesta circa una decina di famiglie si è ricreduta e ha accettato la casa proposta dall’ufficio commissariale per il Risanamento.

“Ad alcune famiglie abbiamo concesso una pausa di riflessione”

“Arisme e il presidente Gemelli hanno fatto un grande lavoro per mostrare gli immobili alle famiglie”, dichiara il sub commissario Santi Trovato. “Continueremo nei prossimi giorni a mostrare le ultime case e poi anche chi ci ha chiesto una pausa di riflessione dovrà prendere una decisione”, continua Trovato.

Per chi continua a rifiutare…

Circa la metà delle famiglie ha chiesto del tempo prima di accettare o meno la casa. Mentre un paio di nuclei continuano ad opporsi ma il sub commissario si riserva di decidere come procedere insieme al sindaco di Messina e al presidente di Arisme. “E’ chiaro che bisogna iniziare a sbaraccare al più presto, non solo per la nuova strada ma perché è giusto che Messina si riappropri di questo spazi pubblici occupati da baracche”, conclude Trovato.