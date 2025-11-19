 Rione Taormina, un nuovo asilo nido dove c'erano baracche VIDEO

Silvia De Domenico

mercoledì 19 Novembre 2025 - 13:00

Sarà pronto a dicembre e potrà ospitare 27 bambini da 0 a 3 anni

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Un asilo nido dove c’erano baracche. Ha preso forma e colore la nuova struttura comunale di Via Taormina. Un esempio di risanamento e di rinascita per il quartiere della zona sud di Messina.

A dicembre sarà pronto

I lavori, iniziati a febbraio del 2024, sono ormai agli sgoccioli. L’assessore e vicesindaco, Salvatore Mondello, prevede la conclusione entro dicembre. A partire dall’inizio del prossimo anno, quindi nel 2026, la città avrà 27 posti in più per i bambini della fascia d’età 0-3 anni. La struttura di Via Taormina è la quinta che viene consegnata alla città a partire dal 2018. A queste si aggiungono i 3 asili nido già presenti a Messina, due dei quali sono stati ampliati per accogliere 23 bambini in più.

Il nuovo asilo nido comunale

Il nuovo asilo nido comunale è nato dalle ceneri della vecchia baraccopoli. Ecco come è strutturato. Ci sarà una zona filtro, un ingresso, una zona comune, una zona pranzo, la cucina, la dispensa, l’area riposo, l’aula per i piccoli, l’aula per i grandi, un ufficio per i genitori e la didattica, un deposito passeggini, un locale tecnico, un deposito, un bagno per i bambini, e i servizi igienici.

Da tutti gli ambienti, tranne che dai bagni, sarà possibile accedere all’area esterna che comprenderà un’area pavimentata d’ingresso e circostante il fabbricato, e un’area adibita a verde pari a 160 metri quadri.

