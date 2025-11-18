 Asili nido a Messina. "Dal 2018 abbiamo quintuplicato il numero dei posti" VIDEO

Silvia De Domenico

martedì 18 Novembre 2025 - 13:30

Gli asili presenti in città erano solo 3, ne sono stati aperti altri 4 e ne verranno consegnati 6 entro giugno 2026

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Il numero degli asili nido a Messina è aumentato ed è destinato a crescere se pensiamo a i lavori in corso e a quelli che partiranno nei prossimi anni. “Dal 2018 abbiamo quintuplicato il numero dei posti per i bambini”, dichiara il vicesindaco di Messina, Salvatore Mondello. “Con l’ex sindaco Cateno De Luca abbiamo predisposto attività progettuali per ottenere il primo blocco di finanziamenti”, continua l’assessore Mondello. “Inoltre abbiamo avviato una sinergia con le forze armate grazie alla quale è prevista la realizzazione di asili nido all’interno delle basi dell’esercito e della Marina militare”.

asilo nido

Basile: “Da 3 asili a 24. Da 79 posti a 499”

“Siamo partiti da 3 asili e 79 posti nel 2018 e arriveremo a 24 strutture con 499 posti”, aggiunge il sindaco Federico Basile. “Il nostro obiettivo è quello di riportare in città quella famosa normalità che mancava”, conclude il sindaco.

asilo nido

Ecco la mappa degli asili in città

Ecco la mappa degli asili nido in città. Nel 2018 gli asili nido in città erano 3: Suor Maria Giannetto, Angolo del Cucciolo e San Licandro. Nello stesso anno due di questi 3 asili sono stati ampliati, facendo aggiungendo altri 23 posti ai 79 già disponibili.

asilo nido

Fra il 2018 e il 2025 aperti altri 4 asili

Fra il 2018 e il 2025 sono stati aperti altri 4 asili nido: Lupetto Vittorio, Palazzo Zanca, Granatari e Palazzo Sara Villaggio Cep. Con queste nuove 4 strutture sono stati aggiunti 72 posti. Nel frattempo sono stati avviati altri cantieri, in cui i lavori sono ancora in corso. Come ad esempio l’asilo di Serri, prossimo alla consegna, e poi quello di via Taormina e Brasile. In totale saranno 6 i nuovi asili che verranno consegnati a giugno del 2026.

Altri 11 asili già finanziati

Altri 11 asili, poi, sono stati già finanziati e verranno realizzati nei prossimi anni. In totale, quindi, il programma “asili nido” dell’Amministrazione Basile prevede il completamento di 26 nuove strutture per un totale di 499 posti per i bambini della fascia 0-3 anni.

Un investimento complessivo di 16 milioni di Euro

L’investimento complessivo supera i 16 milioni di Euro. Per quelli già realizzati e consegnati è stato speso più di un milione e mezzo. Per i progetti in corso di completamento più di 5 milioni e altri 9 verranno spesi per gli asili da realizzare, e già finanziati, dal 2026 in poi.

