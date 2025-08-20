Risanamento, ecco il nuovo volto di Fondo Basile dopo la bonifica VIDEO

Dopo più di 20 anni di attesa l'area che ospitava una baraccopoli è pronta per essere rigenerata

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Ecco il nuovo volto di Fondo Basile a Giostra. I lavori di bonifica sono durati 9 mesi e adesso l’area è pronta per essere rigenerata. Un progetto di risanamento che i cittadini della zona attendono da più di 20 anni. Sì perché le prime baracche qui sono state demolite all’inizio degli anni 2000 e poi per un ventennio l’area è rimasta nel degrado più totale. La baraccopoli non c’era più ma sono rimasti rifiuti, erba alta e topi. I residenti di via Seminario Estivo nel corso degli anni hanno più volte segnalato le discariche abusive sia all’interno che all’esterno dell’area recintata.

Terra inquinata prelevata fino a due metri di pronfondità

Ora quei 6000 metri quadrati di terreno sono liberi dai rifiuti e dalle sostanze inquinanti. L’impresa Cericola che ha eseguito i lavori, infatti, ha prelevato la terra fino ad uno o due metri di profondità. Il materiale è stato prima accatastato e poi portato via. L’area adesso è pronta per una nuova vita. Qui, infatti, sorgeranno 60 nuovi alloggi destinati al risanamento e al centro dei palazzi verrà realizzato un parchetto e uno spazio libero per le famiglie.