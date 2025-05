Risanamento. Ecco una delle case ristrutturate per chi vive in baracca VIDEO

Impianti elettrici, bagni, infissi e pavimenti: l'ufficio commissariale sta rimettendo a nuovo una ventina di alloggi

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Le nuove case vengono acquistate sul libero mercato tramite privati o agenzie immobiliari. La ristrutturazione degli immobili è solo l’atto finale di un lungo procedimento che porta l’ufficio commissariale per il Risanamento all’assegnazione degli alloggi a chi vive in una baraccopoli.

“Case civili, consegnate con abitabilità immediata”

Il sub commissario Santi Trovato ci porta a visitare una delle case in cui si stanno ultimando i lavori di ristrutturazione. I nuovi alloggi vengono consegnati alle famiglie assegnatarie solo se rispettano tutte le normative, quindi vengono rifatti gli impianti elettrici, se necessario, o sostituiti infissi e pavimentazioni. “Sono case civili, con abitabilità immediata. Le famiglie devono solo entrare e iniziare una nuova vita”, dice il commissario Trovato.

“Entro maggio almeno 5 case pronte”

L’ufficio commissariale sta ristrutturando contemporaneamente una ventina di alloggi e altre 8 case sono state acquistate e sono in attesa dell’atto notarile. “Entro il mese di maggio saranno almeno 5 le case pronte per essere consegnate a chi vive in una baracca“, conclude il sub commissario.

Vedi qui la galleria fotografica