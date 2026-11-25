Dal “Muro delle bambole” del liceo Maurolico al cortile del rettorato dedicato a Sara Campanella e Lorena Quaranta

Messina scende in piazza per celebrare la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne. Il 25 novembre di quest’anno in ricordo delle giovani studentesse Sara Campanella e Lorena Quaranta e di tutte le altre vittime messinesi.

La giornata ha coinvolto diversi istituti scolastici: gli studenti sono stati protagonisti della mattinata. Il corteo, partito da piazza Unione Europea, ha raggiunto il cortile del rettorato dell’Università.

Lo slogan di quest’anno “Rompiamo il silenzio” è stato stampato sulle magliette, accompagnato dal profilo di una donna avvolta in un nastro rosso. “Abbiamo voluto così rappresentare le donne vittime di violenza”, racconta una studentessa dell’Istituto Minutoli. La scuola ha ideato il progetto e realizzato le maglie indossate durante il corteo. Gli studenti della stessa scuola hanno dato inizio alle iniziativa con un flashmob sulle note di “Mariposa” di Fiorella Mannoia.

Il corteo, molto partecipato da studenti e non solo, ha poi raggiunto il “Muro delle bambole” del liceo classico Maurolico. Qui delle esibizioni molto intense hanno toccato il cuore dei presenti. Tre giovani studentesse si sono esibite in un’interpretazione che ha catturato l’attenzione di tutti. E poi un altro flashmob ha concluso il momento davanti alla scuola.

La manifestazione ha poi raggiunto la sede centrale dell’Università degli Studi di Messina e quindi il rettorato dedicato alle giovani studentesse uccise Sara Campanella e Lorena Quaranta. “Vedere qui studenti e studentesse che lasciano un fiore o un messaggio vicino all’installazione dedicata a loro ci fa sperare ed è proprio il senso della memoria e del monito”, commenta la rettrice Giovanna Spatari.

La scalinata del rettorato ha accolto il corteo con un’opera d’arte realizzata da un atelier di Raccuja. “Rosso come il coraggio” è un’installazione itinerante che ha raggiunto oggi Messina in occasione del 25 novembre. L’hanno realizzata due giovani artisti siciliani, Franz De Feudis e Salvo Casella. “Ognuno può aggiungere un pensiero scrivendo direttamente sul lungo velo rosso o aggiungendo un biglietto”, raccontano i due artisti.

La manifestazione si è conclusa davanti all’opera dedicata a Sara e Lorena. Dopo un momento musicale sulle note dell’artista siciliana Rosa Balistreri si sono alternati gli interventi della rettrice Spatari, di una dottoranda di Psicologia, della prefetta Cosima Di Stani e delle assessore del Comune di Messina, Alessandra Calafiore e Liana Cannata.

A concludere la mattinata l’attivista torinese Rosalba Castelli ha deposto dei nastrini cuciti a mano in un carcere femminile. Due brandelli di stoffa che portano i nomi di Sara Campanella e Lorena Quaranta. Ma non solo, ne sono stati realizzati quasi 300 con tutti i nomi delle vittime di femminicidio. Rimarranno appesi sull’installazione del cortile del rettorato per tutta la giornata di oggi e poi verranno posizionati al Policlinico in una teca dedicata alle due studentesse uccise a Messina.