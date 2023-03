Salute e inclusione sociale, "Sport per tutti" dopo il Covid VIDEO - Tempostretto

Un progetto nazionale della Uisp in programma a Messina

riprese e montaggio di Matteo Arrigo

MESSINA – “Sport per tutti” dopo lo stop da Covid. Salute, inclusione sociale, rispetto per l’ambiente e sostegno all’economia sono i pilastri del progetto nazionale della Uisp in programma in Sicilia e a Messina. L’obiettivo è quello di rendere i vantaggi determinati dall’attività fisica accessibili a tutti, anche in momenti di crisi. Nell’ambito di “Sport per tutti”, il Comitato regionale Uisp Sicilia Aps ha promosso l’incontro “La dimensione economica dello sport”. Nella Sala Giunta della Camera di Commercio sono intervenuti, tra gli altri, il presidente regionale Vincenzo Bonasera e il presidente di Uisp Messina e coordinatore del progetto Santino Cannavò.

Una rete di collaborazioni e iniziative per sostenere l’accessibilità all’attività sportiva per i cittadini di tutte le età e per valorizzare il ruolo dello sport nel processo di riattivazione socio-economica post Covid-19: ecco gli obiettivi di “Sport Per Tutti” . Un progetto promosso dall’Uisp, finanziato dal ministero del

Lavoro e delle Politiche sociali, che si realizza in 15 regioni italiane tra cui la

Sicilia con il coinvolgimento di 26 Comitati territoriali, amministrazioni locali, enti del terzo settore, Università e rappresentanze sociali.

Attraverso il progetto, Uisp “Intende valorizzare lo sport e l’attività fisica quali strumenti prioritari per supportare il raggiungimento degli obiettivi dell’Agenda 2030, con particolare attenzione alle città e alla

dimensione urbana. Lo scopo è che, attraverso lo sport, si possa avere più coesione sociale, voglia di futuro, una vita quotidiana migliore, con visioni e pratiche capaci di generare

salute, entusiasmo e socialità”.