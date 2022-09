Scuola, conto alla rovescia: la situazione a Messina col provveditore Vadalà VIDEO - Tempostretto

Scuole messinesi in sicurezza? Sì, secondo il provveditore Vadalà, cje promette: "Tutti gli studenti torneranno regolarmente tra i banchi". Ed esulta: "Mai più dad"

MESSINA – Il 19 settembre tutti gli studenti messinesi potranno tornare tra i banchi. Parola del direttore dell’ufficio scolastico provinciale Stello Vadalà, che a pochi giorni dal ritorno a scuola fa il punto della situazione, e formula i suoi migliori auguri ad allievi, studenti e personale scolastico.

Il provveditore aveva già tracciato un primo quadro della situazione qualche mese fa ai microfoni di Peppe Fontana, adesso torna sull’argomento strutture ed edilizia, visto l’imminente ripresa delle lezioni.

“Dopo 2 anni di lontananza, invito i miei colleghi a far sentire nuovamente la vicinanza della scuola ai ragazzi”, che affronta il tema caldo dell’edilizia scolastica.

Edilizia e sicurezza scolastica

“La situazione ricalca grosso modo quello dello scorso anno”, spiega Vadalà senza sbilanciarsi più di tanto, perché tra il provveditorato e il Comune è proprio in questi giorni che si vanno a “tassellare” le situazioni più critiche. “In questo momento non ho notizie di doppi turni, tenderei ad evitarli in tutte le maniere, in questo momento è previsto che tutti possano tornare tranquillamente in aula”, precisa il Provveditore, gettando acqua sul fuoco dell’allarme lanciato qualche settimana fa dalla Cgil, che parla di almeno 80 aule mancanti.

L’allarme sembra rientrato, quindi, e anche alla Cannizzaro-Galatti, dove sembravano paventarsi maggiori difficoltà, pare che il problema sia molto limitato.

Niente più limitazioni anti contagio tra i banchi

Per Vadalà la maggiore soddisfazione è comunque il poter abbandonare le limitazioni covid, ad esclusione dell’uso delle mascherine Ffp2 per i più fragili: “Invito tutti alla cautela, ma sono felicissimo che non ci sia più la Dad, invito i ragazzi a riappropriarsi della socializzazione”.

Servizio di Silvia De Domenico e Alessandra Serio