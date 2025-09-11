 Scuolabus, da lunedì ricomincia il viaggio per 900 bambini VIDEO

Scuolabus, da lunedì ricomincia il viaggio per 900 bambini VIDEO

Silvia De Domenico

Scuolabus, da lunedì ricomincia il viaggio per 900 bambini VIDEO

giovedì 11 Settembre 2025 - 13:00

Più di 1000 le richieste ricevute da Messina Social City. "Quando è partito il servizio, nel 2019, erano meno di 300"

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Si avvicina il primo giorno di scuola. Per 900 bambini messinesi riparte anche il viaggio sullo scuolabus. Da lunedì 15 settembre, infatti, si rimetterà in moto il servizio dedicato al trasporto degli studenti da casa a scuola. “Quest’anno le linee saranno 28, di cui 7 dedicate agli alunni delle scuole chiuse per lavori come la Cannizzaro-Galatti”, spiega la presidente di Messina Social City, Valeria Asquini.

scuolabus

1017 richieste ricevute da Messina Social City

Più di 1000 le richieste ricevute dall’azienda speciale quest’anno. Quando è partito il servizio, nel 2019, erano meno di 300. “Un servizio che è cresciuto in maniera esponenziale”, aggiunge la presidente. Sempre più genitori si affidano allo scuolabus per far andare a scuola i propri figli.

scuolabus

“Un aiuto per i genitori ma anche meno traffico in città”

Un grande aiuto per conciliare i tempi della famiglia, del lavoro e della scuola. Ma a beneficiarne è anche il traffico in città. 900-1000 bambini sugli scuolabus equivalgono ad altrettante auto in meno in circolazione. “E’ un bene per i genitori, per i bambini che socializzano e crescono, per anche per tutti gli altri cittadini perché il trasporto urbano diventa più sostenibile”, conclude Asquini.

scuolabus

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Cantieri fantasma, la precisazione del legale: “Gerbino estranea ai fatti”
Laura Pausini torna a Messina, ma bisognerà attendere il 2027
Ex assessore Granata indagato, i dettagli
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED