 "Sempre favorevole al Ponte ma Messina non deve subire" VIDEO

“Sempre favorevole al Ponte ma Messina non deve subire” VIDEO

Silvia De Domenico

“Sempre favorevole al Ponte ma Messina non deve subire” VIDEO

martedì 21 Ottobre 2025 - 13:40

La nuova coordinatrice cittadina di ScN, Maria Fernanda Gervasi, divorzia da Forza Italia e sposa il progetto politico di De Luca

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Maria Fernanda Gervasi è la nuova coordinatrice cittadina di Sud chiama Nord. Insieme alla candidatura a sindaco di Federico Basile il leader Cateno De Luca ha annunciato il suo ingresso in squadra in vista delle prossime amministrative.

maria Fernanda gervasi

“Il modo di fare politica di quest’Amministrazione mi coinvolge”

Nata e cresciuta politicamente in Forza Italia, oggi Gervasi divorzia dal suo partito d’appartenenza e sposa il progetto politico di De Luca. “Resto legata ideologicamente al partito di Forza Italia, ma ho sentito l’impulso di lavorare sul territorio e il modo di fare politica di quest’Amministrazione mi coinvolge. Ora avrò la possibilità di lavorare attivamente”, ha dichiarato Gervasi.

mari Fernanda Gervasi e basile

“Primo obiettivo attuare il decentramento amministrativo”

Al primo posto fra gli obiettivi della nuova coordinatrice cittadina c’è il decentramento amministrativo. “Su questo tema mi sono scontrata più volte sia con Cateno De Luca che con il sindaco Basile, adesso lavoreremo insieme per attuarlo davvero”, conclude Gervasi.

Un commento

  1. Arcistufo2.0 21 Ottobre 2025 14:34

    Si ma, no ma.
    Cerchio botte e democrazia cristiana per tutti.
    Il ponte secondo me non verrà mai portato completamente a termine, ma se così non dovesse essere il vostro supporto o la vostra opposizione sarà irrilevante perché per opere di interesse nazionale (presunto o meno) si passa su tutto e tutti e voi non avete la forza politica per imporre un bel nulla a chicchessia.

    0
    0
    Rispondi

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Messina Street Food Fest. Da Piazza Cairoli parte il viaggio fra sapori, profumi e solidarietà VIDEO
De Luca, la Giunta Basile e la tentazione “come vi ho creato vi distruggo”
Piste ciclabili a Messina. I numeri smentiscono le polemiche
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED