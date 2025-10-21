“Sempre favorevole al Ponte ma Messina non deve subire” VIDEO

La nuova coordinatrice cittadina di ScN, Maria Fernanda Gervasi, divorzia da Forza Italia e sposa il progetto politico di De Luca

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Maria Fernanda Gervasi è la nuova coordinatrice cittadina di Sud chiama Nord. Insieme alla candidatura a sindaco di Federico Basile il leader Cateno De Luca ha annunciato il suo ingresso in squadra in vista delle prossime amministrative.

“Il modo di fare politica di quest’Amministrazione mi coinvolge”

Nata e cresciuta politicamente in Forza Italia, oggi Gervasi divorzia dal suo partito d’appartenenza e sposa il progetto politico di De Luca. “Resto legata ideologicamente al partito di Forza Italia, ma ho sentito l’impulso di lavorare sul territorio e il modo di fare politica di quest’Amministrazione mi coinvolge. Ora avrò la possibilità di lavorare attivamente”, ha dichiarato Gervasi.

“Primo obiettivo attuare il decentramento amministrativo”

Al primo posto fra gli obiettivi della nuova coordinatrice cittadina c’è il decentramento amministrativo. “Su questo tema mi sono scontrata più volte sia con Cateno De Luca che con il sindaco Basile, adesso lavoreremo insieme per attuarlo davvero”, conclude Gervasi.