“Sette famiglie in strada dopo l’incendio al rione Taormina” VIDEO

La voce di chi ha dovuto abbandonare le baracche per il rogo e l'appello alle istituzioni messinesi: "Trovate una soluzione immediata"

MESSINA – L’incendio delle due baracche nel rione Taormina. Mentre i vigili del fuoco spengono le fiamme, e carabinieri e polizia municipale fanno da supporto, sette famiglie sono in strada a prendere freddo, intorno a mezzanotte, perché hanno dovuto lasciare le casette in fretta e furia. “Io ho perso tutto. La mia abitazione è completamente distrutta. Ma sono riuscito a salvare il mio cagnolino, un figlio per me”, dice una signora.

E un’altra donna: “Per la quarta volta subiamo un incendio. Poteva scapparci il morto. Siamo famiglie con bambini e disabili. Non possiamo tornare nelle abitazioni colpite dalle fiamme. Ma ora dove andiamo? Le istituzioni ci devono aiutare con una soluzione immediata”.

Il vento ha peggiorato la situazione ma le cause del rogo, partito da due baracche, sono da accertare. Lo scorso 8 gennaio, sempre al rione Taormina, era avvenuto l’incendio di due baracche disabitate.

