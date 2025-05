Stadio Scoglio, la sfida Foggia-Messina dal maxi schermo VIDEO e FOTO

In corso la partita decisiva e c'è chi soffre a distanza sugli spalti messinesi

MESSINA – Una partita da vivere fino in fondo. In corso la partita decisiva e, allo stadio “Franco Scoglio”, c’è il maxi schermo per la proiezione della partita Foggia – Messina, valevole per il ritorno dei play-out del campionato di Serie C. L’amministrazione comunale e l’assessore Massimo Finocchiaro hanno invitato i tifosi a partecipare all’evento sportivo nel segno della condivisione. E ci sono cittadini e tifosi che stanno soffrendo per il Messina allo stadio.

