Nuovo incidente in autostrada, 2 feriti in A18. Caronia piange Gino Lupica dopo impatto sulla A20

Auto contro la barriera a Letojanni, causa probabilmente il maltempo. Come stanno i feriti

Un altro incidente in autostrada, oggi, dopo la tragedia avvenuta sulla A20 ieri sera. Nel primo pomeriggio sulla A18 Messina-Catania una Mercedes che viaggiava in direzione Messina si è schiantata contro la barriera laterale, al km 33 all’altezza di Letojanni. ferite entrambe le persone a bordo, trasportate in ospedale per gli accertamenti del caso.

Incidente a Letojanni, la dinamica

L’ambulanza ha medicato sul posto i due uomini coinvolti, le cui condizioni non sono sembrate gravi, nell’immediato, poi il 118 li ha trasferiti al pronto soccorso per gli approfondimenti. Sul posto la Polizia Stradale della sottosezione di Giardini Naxos che ora lavora alle cause dell’incidente autonomo, dai primi accertamenti attribuito alle condizioni dell’autostrada a causa del maltempo.

Ieri sera la tragedia sull’A20, come sta il passeggero ferito

L’impatto è avvenuto a poche ore dall‘altro incidente, il cui bilancio è stato molto più tragico, verificatosi ieri sera intorno alle 18 sull’autostrada A20 Messina-Palermo all’altezza di Capo d’Orlando. La vittima è Gino Lupica, un operaio di Caronia, cittadina oggi in lutto per la scomparsa del 52enne. Il collega 44enne che viaggiava con lui è ricoverato al Policlinico di Messina, da dove è stato trasferito per via delle condizioni critiche, dopo l’arrivo in ambulanza all’ospedale Barone Romeo di Patti.