Per il Messina vigilia della trasferta a Vittoria, Torrisi: “Gli avversari hanno una classifica bugiarda”

Il Messina impegnato domenica alle ore 15:30 a Vittoria nella quinta giornata di campionato. Torna a disposizione La Spada

MESSINA – Terzo impegno in una settimana per il Messina che dopo la straripante vittoria in casa dell’Athletic Gioiosa nel ritorno degli ottavi di Coppa Eccellenza Sicilia è pronto a rituffarsi in campionato dove farà visita, nella giornata di domani, al Vittoria a quota tre punti in classifica al momento con il Messina che dista sette lunghezze.

Alla vigilia della gara queste le parole di mister Alfio Torrisi per presentare l’incontro, raccontare il momento vissuto dalla squadra nonostante gli impegni ravvicinati e la situazione dell’infermeria: “Col Gioiosa era un test importante sotto l’aspetto mentale e la squadra ha risposto alla grandissima, non avevo dubbi. Bisogna ora archiviare e pensare alla partita complicata a Vittoria. Sarà una partita dal valore importante, l’errore da non fare è guardare la loro classifica, sono una squadra che ha una classifica bugiardissima, ha raccolto pochissimo in confronto a quanto prodotto e a quanto avrebbe meritato. È una squadra importante con un allenatore serio, l’ambiente lì è difficile, hanno una tifoseria importante per la categoria. Se il Messina vuole tornare da Vittoria con i punti non deve sbagliare atteggiamento, dobbiamo essere lì, operati, affamati e avere massimo rispetto dell’avversario. Aspettiamoci una partita sporca perché anche il terreno di gioco che troveremo non ci permetterà di giocare con qualità, dobbiamo mettere ferocia, voglia di lottare e correre. In Coppa abbiamo fatto delle scelte, ho 24 soluzioni con diverse caratteristiche e abbiamo valutato anche chi aveva bisogno di minutaggio, ritmo gara o chi aveva bisogno di riposare un po’. Sono contento dell’esordio di Loria, che lavora con noi da luglio, si allena con professionalità sapendo che probabilmente va in tribuna va elogiato e premiato con la presenza. Contento anche di Bontà che ha fatto una buona partita. Abbiamo giocato con cinque under e abbiamo fatto una partita di qualità. Lo staff tecnico sa che può contare anche su altri elementi e la qualità della struttura tattica della squadra non cambia. Abbiamo recuperato La Spada, Sbuttoni partirà con noi, giocheranno altri rispetto a giovedì ma non è escluso che qualcuno che ha fatto una buona partita ci sarà anche”.