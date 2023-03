Storie di donne invisibili e di vita vera: l'8 marzo di chi lotta per difendere un diritto VIDEO - Tempostretto

I sogni, il coraggio, la resilienza: le interviste al femminile dell'ultimo anno di Tempostretto

Di Silvia De Domenico

MESSINA – Sono le storie di donne messinesi. Sono madri, imprenditrici, persone sole, disabili e invisibili. I loro sono racconti pieni di dolore e coraggio: sono storie di vita vera. La festa della donna è dedicata a loro, che lottano ogni giorno e non si arrendono.

Oggi è la festa di Sara, che ha 21 anni è nata con la Sindrome di Down e sognava di trovare un lavoro a Messina. E’ la festa di Teresa, che vive su una sedia a rotelle e sogna di poter fare una passeggiata in centro da sola, ma non può farlo perché gli ostacoli sono troppi. E’ la festa di Giusi, caregiver di suo figlio di 5 anni, che lotta ogni giorno contro quella burocrazia che rende ancora più difficile una vita che lo è già abbastanza. E’ la festa di Lilla, che vive in una casa pericolante e sogna un tetto più sicuro per i suoi 3 figli. E’ la festa di chi sogna la rinascita dove prima c’era una baraccopoli e di chi vive in baracca ma non si sente una baraccata. E’ la festa di Marilena, che ha perso sua figlia Milena sulla strada e si impegna affinché non ci siano più fiori sull’asfalto. E’ la festa di Tiziana, che sogna una città senza barriere architettoniche e culturali. E’ la festa di Adriana e Daniela che hanno dovuto abbassare le saracinesche di quelle storiche attività avviate dai bisnonni. E’ la festa di Bruna, che vive sotto sfratto e in mezzo agli scatolini da mesi, una di quelle signore anziane sole al mondo e invisibili. E’ la festa di Marta, che lotta per curare il suo Ares da un tumore ed ha attraversato tutta l’Italia per regalargli qualche giorno di vita in più. E’ la festa di Alessandra, che ha fondato Ovo Italia e lotta per dar voce alle donne vittime di violenza ostetrica.