Secondo l'Ad di Anas "il valore dell'opera dipenderà anche dalla qualità e dall'efficienza dei collegamenti stradali e ferroviari che uniranno Calabria e Sicilia"

“Il Ponte sullo Stretto deve essere considerato non come un’opera isolata, ma come parte di un sistema infrastrutturale integrato capace di connettere territori, porti, aree produttive e grandi corridoi europei. Il suo valore dipenderà anche dalla qualità e dall’efficienza dei collegamenti stradali e ferroviari che uniranno Calabria e Sicilia”. Lo ha dichiarato l’amministratore delegato di Anas, Claudio Andrea Gemme, intervenendo oggi al convegno “Il Ponte sul futuro: connettere territori, creare valore” tenutosi al Cnel.

“Anas – ha sottolineato Gemme – è impegnata a rafforzare questa rete con un piano industriale da 43,2 miliardi di euro al 2035, di cui 23,16 miliardi di euro destinati al Mezzogiorno. In particolare, rafforzare le reti di Calabria e Sicilia significa accompagnare la prospettiva del Ponte sullo Stretto con collegamenti efficienti verso aree interne, poli produttivi e nodi di scambio: il valore dell’attraversamento dipende anche dall’accessibilità dei territori che lo circondano. Per le nuove opere, infatti, sono previsti 4,83 miliardi in Calabria e 2,28 miliardi in Sicilia. Per la manutenzione, rispettivamente 1,21 miliardi e 2,44 miliardi.

Secondo l’ad di Anas, il Ponte rappresenta “un tassello strategico per completare il Corridoio Scandinavo-Mediterraneo e rafforzare il ruolo del Sud nelle reti europee e mediterranee”. “Infrastrutture efficienti – ha aggiunto – significano maggiore competitività per le imprese, tempi di percorrenza più certi e migliori opportunità di sviluppo economico e occupazionale. Un Mezzogiorno più accessibile e connesso rende più forte l’intera Italia”.

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