Parte Sud Innovation Summit, “con l’I-hub una nuova Messina” VIDEO

Roberto Ruggeri, fondatore dell'evento in programma oggi e domani, guarda con fiducia al progetto di un polo innovativo tecnologico

Intervista con Roberto Ruggeri di Marco Olivieri, riprese e montaggio di Ilaria Mangano

MESSINA – Un programma fittissimo oggi dalle 10-30 e domani, al Palacultura di Messina, per il Sud Innovation Summit, alla sua seconda edizione. In primo piano “innovazione e digitalizzazione del Sud Italia, con il patrocinio dell’Agenzia per l’Italia digitale (Agid), del ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit) e del Comune di Messina. L’intero evento sarà trasmesso in diretta su Rds”, sottolineano gli organizzatori.

“Bisogna immaginare Messina tra cinque o sei anni con l’I-hub come progetto innovativo tecnologico per tutto il sud d’Italia”, sottolinea il fondatore dell’iniziativa, l’imprenditore Roberto Ruggeri. Grande attenzione, nella due giorni, pure alla ricerca di nuovi talenti, “l’invito è a consegnare oggi il proprio curriculum”, e il 4 ottobre al tema dell’intelligenza artificiale e alle imprese del sud.

Il progetto I-hub

Questi gli obiettivi che si è data l’amminstazione comunale: entro settembre l’appalto per la demolizione degli ultimi due edifici, con l’obiettivo di iniziare i lavori a gennaio. Ed entro gennaio un concorso di progettazione per il polo tecnologico. In primo piano l’area degli ex Magazzini generali, all’ex Mercato ittico, Silos Granai e Casa del portuale. I lavori di abbattimento dei primi due si sono conclusi a ottobre 2023 ed è trascorso quasi un anno in cui tutto è rimasto fermo. Ora si attende la demolizione degli altri due edifici.

