A Ganzirri il primo marciapiede accessibile... ma senza scivoli VIDEO - Tempostretto

Non c'è più il cantiere e le auto tornano a parcheggiare con le due ruote sulla nuova pavimentazione. Mondello: "Lo abbiamo comunicato alla direzione lavori"

Di Silvia De Domenico

MESSINA – Il tratto di marciapiede che arriva al torrente Papardo è stato da poco oggetto di interventi (leggi qui). Ma tolte le reti arancioni è risultata subito evidente la mancanza di scivoli per persone con disabilità. Si tratta, infatti, di uno dei lotti del progetto più ampio “Messina accessibile”, con cui il Comune di Messina realizzerà scivoli e percorsi tattili per l’eliminazione delle barriere architettoniche (vedi qui). Sei milioni e mezzo di euro verranno impiegati nei cantieri da nord a sud della città: alcuni sono già stati conclusi, altri ancora in corso (ad esempio sul corso Cavour).

Nessuna rampa in corrispondenza del semaforo

Nel passaggio pedonale di Ganzirri il cantiere è stato smontato da pochi giorni. Il marciapiede oggi ha una nuova pavimentazione, ma non sono stati realizzati gli scivoli, neanche in corrispondenza dell’attraversamento pedonale. All’altezza del torrente Papardo, dove c’è anche un semaforo che regola il passaggio dei pedoni, la rampa è presente nello spartitraffico ma non nei marciapiedi.

L’assessore Mondello: “Già comunicato alla direzione lavori”

L’assessore del Comune di Messina Massimiliano Minutoli, raggiunto telefonicamente, ci fa sapere che gli uffici stanno facendo le dovute verifiche e un sopralluogo accerterà lo stato dei lavori. A sua volta, il vicesindaco e assessore Salvatore Mondello ci ha aggiornati, precisando che l’amministrazione ha già comunicato il problema alla direzione lavori, auspicando una soluzione.

Auto con le due ruote sulla nuova pavimentazione

Alle barriere architettoniche, ancora presenti, si aggiunge la mancanza di civiltà di alcuni automobilisti che parcheggiano con le due ruote sul marciapiede. Mezzi che ostacolano il passaggio di carrozzine e passeggini e rischiano di danneggiare nuovamente la pavimentazione appena sostituita.

Proprio in questo tratto di marciapiede qualche mese fa una signora si era fratturata una costola e il figlio aveva scritto una lettera, pubblicata dal nostro giornale a giugno, indirizzata al sindaco Federico Basile (leggi qui). Pochi giorni dopo l’amministrazione comunale segnalava l’inizio dei lavori per il ripristino della pavimentazione, grazie alle somme del progetto “Messina accessibile”.