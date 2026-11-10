 Messina. Agorà in Fiera, "asse pericolosa e rete arancione in area bambini"

Messina. Agorà in Fiera, “asse pericolosa e rete arancione in area bambini”

Redazione

Messina. Agorà in Fiera, “asse pericolosa e rete arancione in area bambini”

martedì 10 Novembre 2026 - 12:30

L'allarme lanciato dal Pri

“Le immagini che arrivano dal nuovo parco Agorà sono sconcertanti. Sono trascorsi solo quattro mesi dalla consegna del nuovo parco Agorà alla cittadinanza e già emerge la fragilità di un’opera sbandierata come modello di riqualificazione urbana”. Lo dice il segretario cittadino del Pri Messina, Angelo Toscano.

“Una mamma, che ieri aveva accompagnato i propri figli per una passeggiata, ha documentato il cedimento di una parte della pavimentazione  proprio mentre i bambini vi stavano camminando sopra. Fortunatamente non si sono registrate conseguenze, ma il rischio corso è evidente. Ci chiediamo come sia possibile che un’opera appena realizzata presenti già problemi di questa natura. Le inaugurazioni e gli annunci non bastano: un’opera pubblica deve essere innanzitutto sicura e funzionale. Non si può trasformare uno spazio destinato alle famiglie in una fonte di preoccupazione. Non si può parlare di “rigenerazione urbana” se poi bastano i passi di una famiglia per far saltare la pavimentazione, esponendo i cittadini a reali pericoli. I parchi pubblici devono essere spazi sicuri, protetti e a misura di bambini, non percorsi ad ostacoli insidiosi”.

Il Pri di Messina chiede all’Amministrazione comunale un’immediata verifica tecnica dell’intera struttura, la messa in sicurezza delle parti interessate e l’accertamento delle cause e delle eventuali responsabilità. La città ha bisogno di opere realizzate a regola d’arte e sicure per i cittadini soprattutto quando in gioco c’è l’incolumità dei bambini”.

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