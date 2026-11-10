Messina. Agorà in Fiera, “asse pericolosa e rete arancione in area bambini”

L'allarme lanciato dal Pri

“Le immagini che arrivano dal nuovo parco Agorà sono sconcertanti. Sono trascorsi solo quattro mesi dalla consegna del nuovo parco Agorà alla cittadinanza e già emerge la fragilità di un’opera sbandierata come modello di riqualificazione urbana”. Lo dice il segretario cittadino del Pri Messina, Angelo Toscano.

“Una mamma, che ieri aveva accompagnato i propri figli per una passeggiata, ha documentato il cedimento di una parte della pavimentazione proprio mentre i bambini vi stavano camminando sopra. Fortunatamente non si sono registrate conseguenze, ma il rischio corso è evidente. Ci chiediamo come sia possibile che un’opera appena realizzata presenti già problemi di questa natura. Le inaugurazioni e gli annunci non bastano: un’opera pubblica deve essere innanzitutto sicura e funzionale. Non si può trasformare uno spazio destinato alle famiglie in una fonte di preoccupazione. Non si può parlare di “rigenerazione urbana” se poi bastano i passi di una famiglia per far saltare la pavimentazione, esponendo i cittadini a reali pericoli. I parchi pubblici devono essere spazi sicuri, protetti e a misura di bambini, non percorsi ad ostacoli insidiosi”.

Il Pri di Messina chiede all’Amministrazione comunale un’immediata verifica tecnica dell’intera struttura, la messa in sicurezza delle parti interessate e l’accertamento delle cause e delle eventuali responsabilità. La città ha bisogno di opere realizzate a regola d’arte e sicure per i cittadini soprattutto quando in gioco c’è l’incolumità dei bambini”.