Messina. Torrente Annunziata, al via il recupero della betoniera: chiuso il viale in direzione monte VIDEO

Una grande autogrù in azione per il sollevamento del mezzo pesante

Sono iniziate le manovre per rimuovere la betoniera finita nell’alveo del torrente Annunziata. Due grandi autogrù di sollevamento hanno posizionato i contrappesi nella zona dei lavori per consentire il recupero del mezzo pesante, rimasto adagiato su un lato all’interno del canale.

Gli interventi nell’alveo e il crollo del marciapiede

Le operazioni si preannunciano lunghe e complesse. Prima di poter imbracare e sollevare l’automezzo, i tecnici e gli operai al lavoro nel torrente devono smontare il lungo braccio meccanico della pompa per il calcestruzzo. L’area dell’incidente mostra segni evidenti del cedimento: il marciapiede lungo l’argine è parzialmente crollato, con la pavimentazione divelta proprio nel punto in cui la betoniera è precipitata verso il basso.

La viabilità e i percorsi alternativi

Per garantire la sicurezza e permettere la sosta dei mezzi di soccorso, il viale Annunziata è stato chiuso al transito veicolare in direzione monte su entrambi i lati del torrente. Sul posto sono presenti gli agenti della Polizia Municipale per gestire la viabilità e reindirizzare i veicoli verso i percorsi alternativi.

Per raggiungere l’Annunziata Alta è necessario passare dalla galleria San Jachiddu o da San Licandro. Restano da completare le verifiche tecniche del Dipartimento strade sulle condizioni di stabilità di entrambi gli argini, che serviranno a stabilire le successive decisioni sulla riapertura della strada.

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