Messina, l’Udu: “Quasi il 90% degli studenti idonei resta senza borsa di studio”

Il 20 novembre mobilitazione in piazza. L'Unione degli studenti denuncia numeri "preoccupanti" e chiede alla Regione risorse immediate per coprire tutti gli idonei

MESSINA – “Il diritto allo studio è sempre più un privilegio”. A lanciare l’allarme è l’Udu Messina – Unione degli studenti universitari, che diffonde i dati sulle borse di studio nell’ateneo cittadino. Su oltre 6.500 richieste presentate, soltanto 600 studenti risultano assegnatari della borsa, mentre circa 6.000 sono idonei non beneficiari. In pratica, l’88 per cento, quasi il 90% degli studenti, pur avendo i requisiti, resta senza alcun sostegno economico.

“I dati sulle borse di studio a Messina sono preoccupanti, ma non ci sorprendono”, sottolinea il sindacato studentesco, secondo cui “il diritto allo studio esiste formalmente, ma viene negato concretamente a migliaia di studenti e studentesse”. L’Unione degli studenti parla di una “realtà inaccettabile” e di “morte del diritto allo studio”, affermando di non poter più accettare che il futuro di migliaia di giovani “dipenda dalla disponibilità di risorse insufficienti”, trasformando un diritto in un privilegio per chi può permetterselo.

“Noi studenti e studentesse siciliane vogliamo i nostri diritti”

A farsi portavoce del disagio è la coordinatrice Mariafrancesca Pellizzeri: “Noi studenti e studentesse siciliane vogliamo vederci garantiti i nostri diritti: il diritto alla casa, il diritto allo studio, il diritto di restare nella nostra terra e costruire qui il nostro futuro. Oggi, invece, tutto questo è diventato proibitivo. Tra affitti sempre più insostenibili, costo della vita in aumento e un sistema di welfare studentesco incapace di rispondere ai bisogni reali, studiare in Sicilia rischia di diventare un lusso”. E si collega la questione al tema dello spopolamento: “Non possiamo parlare di contrasto allo spopolamento, di valorizzazione dei giovani e di rilancio del territorio se, allo stesso tempo, non vengono garantite le condizioni materiali per permettere a chi nasce e cresce in questa terra di formarsi e costruire qui il proprio futuro”.

“Responsabilità politiche del governo regionale guidato da Schifani”

Dura anche la presa di posizione sulle responsabilità politiche, che per l’Udu “sono chiare e non possono essere eluse”. Nel mirino finiscono il governo regionale guidato da Renato Schifani, accusato di “totale incapacità di affrontare concretamente l’emergenza del diritto allo studio in Sicilia”, e l’assessorato guidato da Turano: “Si assumano la responsabilità di una situazione che condanna migliaia di giovani a scegliere tra il proprio futuro e le proprie possibilità economiche”.

La richiesta è precisa: “Chiediamo risorse adeguate e immediate per garantire la copertura di tutte le borse di studio agli studenti idonei. Il diritto allo studio non può essere una promessa, né tantomeno una graduatoria in cui essere idonei non significa poter beneficiare concretamente di ciò che spetta”.

“Il 20 novembre in piazza a Messina”

L’Udu annuncia infine una mobilitazione: “Vogliamo poter studiare, vivere e restare in Sicilia. Vogliamo che il nostro futuro non sia un privilegio per pochi, ma un diritto garantito a tutte e tutti”. Per questo, il 20 novembre, in occasione della Giornata Internazionale degli Studenti, scenderanno in piazza a Messina.

La foto è di repertorio.